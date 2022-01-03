Слишком доминирующие позиции: "Нафтогаз" пожаловался Еврокомиссии на "Газпром"

"Нафтогаз" пожаловался на "Газпром". Фото: Украинская правда

Компания "Нафтогаз" пожаловалась Еврокомиссии на доминирующее состояние российского концерна "Газпром" на рынке газа в Европе.

"Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее в соответствии с нашими стандартными процедурами", — заявил представитель Европейской комиссии, сообщают европейские СМИ.

"Нафтогаз" просит обязать "Газпром" выставить на продажу значительные объемы газа для поставок на украинско-российской границе или на границе Украины и стран ЕС.

В компании убеждены, что это ключевая причина рекордного подорожания топлива в еврорегионе.

В свою очередь, Россия жалобу "Нафтогаза" назвала "полной чепухой, не имеющей никаких адекватных оснований".

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Украина никогда не входила в зиму с запасами газа и угля. Покупать газ можно было в десять раз дешевле, чем теперь, заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко.