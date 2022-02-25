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пятница, 25 февраля 2022 00:18

Следующие двое суток будут решающими - Арестович

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Следующие двое суток будут решающими - Арестович
Украинские силы готовятся к очередной атаке врага. Фото: t1.ua

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прогнозирует новые удары по городам Украины и отмечает, что следующие двое суток будут решающими.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

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"Весь расчет был на психологический слом военно-политического руководства Украины, сообщества, медиа, граждан. Они не достигли своей цели первым сокрушительным ударом... и этими десантами, которые имели целью нас поломать. Это означает, что в течение следующих суток они попытаются это сделать снова. То есть будут снова удары, скорее всего, ракетные, по городам Украины. Возможно даже, как некоторые анонсы идут, что будут целиться по правительственному кварталу, непосредственно по Офису президента и так далее", - отметил Арестович.

В то же время он подчеркнул, что "если мы не поломались в первый день, то как это ни странно звучит, на второй, на третий возникает уже привычка".

"Уже гораздо легче все это будет восприниматься, уже меньше паники на заправках, в отношении банковской системы", - пояснил советник главы ОП.

Так, Арестович подчеркнул, что "мы сорвали их замысел на первом этапе выполнения".

"Конечно, это еще далеко не победа, будет хуже... Посмотрим, что будет завтра. Я могу сказать, что решающей станет завтрашниеисутки и послезавтрашние", - сказал он.

В зоне ООС против Украины воюют 50-60 тысяч россиян. За первые сутки убито около 400 кафиров, сообщил Арестович. По его словам, предположительно, новая атака начнется в 5 утра 25 февраля.

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