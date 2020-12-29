Сколько Зеленский отдыхал 2020 года

Владимир Зеленский будет встречать Новый год в Івано-Франковсой области. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 2020 года отдыхал не менее 5 раз.

Об этом сообщил журналист Сергей Руденко в Facebook.

1-й раз глава государства отдыхал с 31 декабря 2019 года по 2 января 2020-го в Буковеле Ивано-Франковской области.

Затем с 2 по 9 января Зеленский ездил в скандальную отпуск в Оман.

Журналист вспомнил, что с 19 до 29 июля Владимир Александрович отдыхал на "даче Хрущева" на острове Бирючий в Херсонской области.

26 сентября президент находился на Закарпатье в санаторном комплексе "Деренивская Купель".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский собирается в новогодний отпуск

"С 31 декабря планируется отдых Зеленского и его семьи в западной резиденции в Гуте Ивано-Франковской области. Хорошо живешь, чувак", - добавил Руденко.

Также в комментариях пользователи назвали вынужденным отдыхом пребывания президента в больнице "Феофания" в Киеве во время его коронавирусной болезни.

Владимир Зеленский будет встречать Новый год в селе Гута Ивано-Франковской области.