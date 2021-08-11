Сколько украинцев соглашаются с тезисом Путина об "одном народе" - опрос

Несогласие с тезисом из статьи Путина "О историческом единстве русских и украинцев" выражают большинство жителей всех регионов Украины. Фото: "Украинская правда"

12,5% граждан Украины согласны с мнением президента России Владимира Путина о том, что якобы "исторической основы для представлений об отдельном от российского украинском народе не могло быть". Не согласны 70% опрошенных, 17% не определились. Такие данные опроса Центра Разумкова.

Несогласие с тезисом из статьи Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" выражают большинство жителей всех регионов Украины. На востоке - 52% опрошенных (согласны лишь 22%), на юге - 59%, не согласны - 19%, в Центральном регионе - 74%, не согласны -12%, в Западном регионе - 90%, не согласны - 0,4%.

Доля тех, кто поддерживает тезисы Путина, большая среди представителей старшей (60 и более лет) возрастной группы - согласны 16%. Тогда как среди тех, кому меньше 40 лет - 10%. Но несогласие со статьей президента РФ существенно преобладает во всех возрастных группах. Также доля тех, кто согласен, выше среди этнических русских-граждан Украины по сравнению с этническими украинцами - согласны соответственно 30% и 11%. Однако и среди этнических русских преобладает несогласие - 49%. Среди этнических украинцев не согласны 72,5%.

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Слова Путина, якобы "территория современной Украины создавалась за счет территорий исторической России, в результате чего Россия фактически была ограблена", согласны 7% граждан Украины, не согласны 76%. 17% не определились.

Путин опубликовал эссе, в котором утверждает, что украинцы, белорусы и русские - один народ. И что Россия никогда не примет антироссийское движение в Украине.