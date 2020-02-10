Сколько украинцев присоединились к "Дія"

Приложение запустили на прошлой неделе.

За четверо суток приложение "Дія" загрузили более 1 млн украинцев. Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"1047403 скачиваний в действии за 4 суток.

Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market (топ-бесплатных). Опережаем Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp. Украинская Дія впереди социальных сетей и мессенджеров", - написал министр.

Почти половина пользователей получили водительские удостоверения онлайн - 463 552.

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6 февраля в Украине официально запустили мобильное приложение "Дія", которое граждане уже могут загружать.