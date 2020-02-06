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четверг, 06 февраля 2020 13:38

Где скачать приложение "Дія"

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Где скачать приложение &quot;Дія&quot;
Приложение "Действие" заработало официально. Фото: vesti.ua

6 февраля в Украине официально запустили мобильное приложение "Дія", которое граждане уже могут загружать.

Бесплатная программа уже появилась в магазинах приложений для Android и Apple, передает 24tv.ua.

Каждую неделю в приложение планируют добавлять новые цифровые решения для украинцев. В будущем сервис должен объединить все государственные услуги на одной платформе.

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Для идентификации и авторизации будут применяться система Bank ID или приложения от monobank и Приватбанка.

Следующими услугами, которые оцифруют, будут: автогражданка, студенческий билет, паспорт гражданина Украины или ID-карта и загранпаспорт, сообщил руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник.

За 3 года правительство Украины намерено обучить пользоваться цифровыми услугами более 6 млн человек. Для этого стартовала программа "Дія – цифровое образование".

Украина стала третьей страной Европы, которая имеет подобную технологию приложения "Дія".

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Дата
06
февраля

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