Где скачать приложение "Дія"

6 февраля в Украине официально запустили мобильное приложение "Дія", которое граждане уже могут загружать.
Бесплатная программа уже появилась в магазинах приложений для Android и Apple, передает 24tv.ua.
Каждую неделю в приложение планируют добавлять новые цифровые решения для украинцев. В будущем сервис должен объединить все государственные услуги на одной платформе.
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Для идентификации и авторизации будут применяться система Bank ID или приложения от monobank и Приватбанка.
Следующими услугами, которые оцифруют, будут: автогражданка, студенческий билет, паспорт гражданина Украины или ID-карта и загранпаспорт, сообщил руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник.
За 3 года правительство Украины намерено обучить пользоваться цифровыми услугами более 6 млн человек. Для этого стартовала программа "Дія – цифровое образование".
Украина стала третьей страной Европы, которая имеет подобную технологию приложения "Дія".
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