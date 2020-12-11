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пятница, 11 декабря 2020 22:27

Сколько украинцев находятся в плену на Донбассе

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Сколько украинцев находятся в плену на Донбассе
Людмила Денисова встретилась с послом Великобритании в Украине. Фото: Facebook

На временно оккупированном Донбассе в плену находится 241 гражданин Украины.

При этом, проверить условия содержания людей и промониторить соблюдения их прав невозможно. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

По ее словам, она попросила Симмонс обратиться в Международный Комитет Красного Креста с просьбой усилить действия по допуску на оккупированные территории и осуществить соответствующий мониторинг.

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"Призвала госпожу Мелинду обратиться с просьбой к представителям ее страны 16 декабря во время голосования поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН Ситуация с правами человека в АР Крым и городе Севастополь, Украина, ведь в ней есть важные пункты о предоставлении консульским работникам Украины сведений об украинских гражданах, которые находятся в РФ, обеспечивать им свободу контактов и общения в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях, участником которой является РФ", - отметила омбудсмен.

Денисова также подчеркнула, что необходимо обеспечить украинским чиновникам возможность посещения всех украинских граждан, в том числе политических заключенных во временно оккупированном Крыму и немедленного освобождения всех пленных Кремля.

Россия продолжает блокировать выполнение всех договоренностей о мирном урегулировании ситуации в Донбассе. К мира должны прийти обе стороны.

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11
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