Сколько украинцев и их родственников ждут эвакуации из Афганистана

В Афганистане находятся более 230 человек, которые ждут эвакуации в Украину. Фото: РБК-Украина

В Афганистане находятся более 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками.

Две женщины, которые находятся в Афганистане, являются этническими украинками, которые вышли замуж и проживали в Афганистане на постоянной основе. Остальные же граждане являются этническими афганцами, которые имеют в Украине родственников и по разным причинам находятся в Афганистане, рассказал посол Украины в Таджикистане и Афганистане Василий Серватюк в интервью изданию LB.ua.

Украина уже вывезла из Афганистана более 250 своих граждан: большинство из них доставили тремя эвакуационными рейсами из Киева, а еще 20 граждан эвакуировали международные партнеры Украины, напомнил дипломат.

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Граждане Украины и члены их семей в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи.

В Украину 23 августа вечером прибыл самолет, который эвакуировал из Афганистана украинцев. Борт приземлился в международном аэропорту "Борисполь". Утром 22 августа в Борисполе Киевской области встретили военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными из Афганистана. Воздушное судно накануне 21 августа вылетело из Кабула в Пакистан. На борту самолета - 31 украинец. Во вторник, 17 августа, в столице Афганистана вылетел самолет из Украины для эвакуации своих граждан, запросили помощь из-за увлечения талибами Кабула. За помощью обратились 153 украинца.