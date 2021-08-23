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понедельник, 23 августа 2021 22:42

Из Афганистана прибыл очередной самолет с украинцами

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В Украину 23 августа вечером прибыл самолет, который эвакуировал из Афганистана украинцев. Борт приземлился в международном аэропорту "Борисполь".

"Только что в "Борисполе" приземлился самолет, который эвакуировал украинцев из Афганистана", - сообщил телеканал "Украина 24".

Автор: Суспільне
 

На борту находится 103 человека. 79 из них - граждане Украины вместе с членами их семей, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Автор: Суспільне
 

"Нам удалось решить миллион проблем, чтобы еще один гражданский самолет вылетел из Кабула с украинцами на борту", - подчеркнул он, поблагодарив за содействие всех дипломатов.

Автор: Суспільне
 

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Третий украинский борт вылетел из Кабула 23 августа.

Утром 22 августа в Борисполе Киевской области встретили военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными из Афганистана. Воздушное судно накануне 21 августа вылетело из Кабула в Пакистан. На борту самолета - 31 украинец.

Во вторник, 17 августа, в столице Афганистана вылетел самолет из Украины для эвакуации своих граждан, запросили помощь из-за увлечения талибами Кабула. За помощью обратились 153 украинца.

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Дата
23
августа

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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