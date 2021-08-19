Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского

В первом туре выборов президента в марте 2019 года за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Фото: president.gov.ua

Если бы выборы президента проводили в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы 27,2% тех, кто намерен голосовать и определился. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Далее в рейтинге идут Петр Порошенко - 14,9%, Юрий Бойко - 10,5%, Юлия Тимошенко - 9,7%, Игорь Смешко - 6,6%, Евгений Мураев - 5,6%, Владимир Гройсман - 5,1 %.

Зеленский лидирует в 17 областях. В Киеве, Тернопольской и Ивано-Франковской обл. он разделяет первенство с Порошенко, в Харьковской - с Бойко. Только во Львовской на первое место выходит Порошенко, Винницкой - Гройсман, Донецкой и Луганской - Бойко, - пишет "Українська правда".

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Среди поколения Независимости, люди до 30 лет, каждый второй из голосующих и определившийся выбирает Зеленского. Среди них его результат более чем в четыре раза выше, чем у Порошенко.

Высокий рейтинг в Зеленского среди самых маленьких, которые еще не голосуют, 16-17 лет: более 50% выбирают его в целом и почти 70% из тех, кто бы голосовал и определился.

Социологи опросили по телефону 2 тыс. респондентов во всех областях кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

Ошибка репрезентативности исследования по Украине - не более 1%, по области - не более 4%.

Ранее социологи сообщали, что большинство граждан считают Зеленского некомпетентным.