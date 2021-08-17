Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский снова баллотировался

Большинство граждан считают Зеленского некомпетентным. Фото: Getty Images

48% украинцев негативно относятся к тому, что Владимир Зеленский повторно будет баллотироваться в президенты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа.

21,9% опрошенных отнеслись бы к этому положительно, еще 18,5% - безразлично. 11,6% затруднились ответить.

Также большинство граждан считают Зеленского некомпетентным.

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По пятибалльной шкале респондентам предлагали выставить балл действующему президенту.

Самый низкий балл - "профессиональный опыт и компетентность практически отсутствуют", высокий - "обладает значительным профессиональным опытом и компетентностью".

53,9% указали "1" и "2", 19% - "4" и "5".

47,5% респондентов считают, что качества личности - особенности характера, волевые и моральные качества - Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента.

В первом туре выборов президента 31 марта 2019 года за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во втором - 73,22%. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.