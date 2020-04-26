Сколько "слуг" поддерживают Саакашвили в правительстве

В президентской фракции не единогласная поддержка Саакашвили. Фото: Reuters

Назначение Михеила Саакашвили в Кабинет министров поддерживает только 50% фракции "Слуга народа".

Об этом со ссылкой на источник в руководстве фракции сообщает "РБК-Україна"

"Разговоры с депутатами продолжаются. Пока в поддержка 50 на 50, но число тех, кто определился и готов проголосовать постепенно увеличивается. Также возможна поддержка других фракций", - сказал собеседник.

Интрига о наличии достаточного количества голосов сохранится до четверга. Тогда, 30 апреля, Верховная Рада на внеочередном заседании может рассмотреть вопрос о назначении Саакашвили вице-премьером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Слуге" Саакашвили предложили советника вместо вице-премьера

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у 3-го президента Грузии Михеила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства. Об этом заявили в Офисе президента.