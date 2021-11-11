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"Сколько раз Зеленский показал каждому из нас фак" – Лерос отреагировал на подозрение

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&quot;Сколько раз Зеленский показал каждому из нас фак&quot; – Лерос отреагировал на подозрение
Народному депутату Гео Леросу вручили подозрение в хулиганстве. Фото: facebook.com/leros.geo

Нардеп Гео Лерос, которому вручили подозрение в хулиганстве за показанный президенту Владимиру Зеленскому средний палец, отреагировал на обвинение.

Считает, что Зеленский не раз показал всем украинцам "фак". Об этом написал в Facebook.

"У меня вопрос ко всем: сколько раз Зеленский показал каждому из нас фак, когда продал Украину олигархам? Когда списал долги Фирташ на 50 млрд, а украинцам показал фак в платежках? Когда увеличивает налоги для среднего бизнеса и уменьшает для олигархов-миллиардеров? Когда всех на***ал и за нашей спиной договаривается с Кремлем?, - спросил нардеп.

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Вспомнил в этом перечне также, что Зеленский устроил "небывалую коррупционную вертикаль Слуг народа в каждом уголке и отмазывает своих от ответственности". Вместо "людей 21 века" привел к власти в каждом уголке Украины своего "Тищенко".

А ГПУ, ДБР, суды и другая часть правоохранительной системы стали "карательным департаментом режима Зеленского".

Добавил, что за справедливость нужно бороться.

Народного депутата Гео Лероса, который показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому, обвиняют в хулиганстве в парламенте.

Соответствующее подозрение за нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины ему вручили сегодня, 11 ноября,

Следствие считает, что цель избранника – создать себе медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание СМИ, общества и других политиков к себе.

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11
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