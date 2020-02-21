Сколько получают главные борцы с коррупцией в стране

Наибольшие зарплаты - в антикоррупционном бюро.

В прошлом месяце самым высокооплачиваемым антикоррупционером стала заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Татьяна Варварская - она получила 320 тыс. грн зарплаты.

На втором месте - директор НАБУ Артем Сытник, получивший 199,8 тыс. Другие заместители Анатолий Новак и Гизо Углава заработали 194 и 116 тыс. соответственно, сообщает портал "Слово і Діло"

В НАПК зарплаты значительно меньше.

Новоназначенный глава Александр Новиков за неполный отработанный месяц заработал 69,7 тыс. грн, его заместители Иван Пресняков и Роман Сухоставец - 23,4 и 22,5 тыс.

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Коррупцию и агрессию России граждане Украины считают главными проблемами, которые мешают развитию страны.