Сколько должен зарабатывать министр в Украине

"Я хочу получать такую ​​же зарплату, как и все другие министры. Не больше и не меньше. Зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился за нее работать", - написал в Facebook министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Заявил, что за три месяца работы в Министерстве получил 93 122 грн зарплат и премий, или в среднем более 31 тыс. грн в месяц.

Ранее журналисты опубликовали министерское предложение Кабинету министров начислить Милованову 1630% премии, или 271 тыс. грн. Также министр заявлял, что зарплаты ему хватает разве что на такси.

Gazeta.ua говорит об этом с политологом Виктором Тараном.

Автор: Facebook.com/ruslan.koshovenko Если обещали нам рост 40% в ближайшие 5 лет, то пожалуйста, работайте для этого, говорит Виктор Таран.

Какой должна быть зарплата министра?

Принцип начисления зарплат государственным служащим является неизменным. Чиновники должны получать в 2-3 раза больше средней зарплаты по стране. По данным Госкомстата средняя зарплата в районе 10-12 тысяч (цифра плавает в зависимости от региона, в Киеве конечно больше). Умножив эту цифру на три получается, что зарплата министра должно быть ориентировочно 30-40 тысяч. С надбавками это может быть - до 2 тысяч долларов. И такой разрыв является во-первых, абсолютно релевантный, а во-вторых соответствует принципу, что государственный служащий или народный депутат должны зарабатывать больше. Но в то же время разрыв не может быть фантастическим. Особенно в стране, в которой идет война, которая в последующие три года должен отдать 24 миллиарда долларов по внешним обязательствам. Где минимальные пенсии и прожиточный минимум чуть больше 100 долларов.

Если отдельным министрам не нравится такой уровень зарплат?

Тогда есть три варианта. Первый очень простой. Пусть идут в частный сектор и заработают там. Второй - гораздо эффективнее. Уважаемые министры, займитесь делом. Запускайте экономику, стройте эффективные модели управления государством, предлагайте инновационные законы, методы привлечения инвесторов. Придумывайте, каким образом должно расти ВВП. На прошлой неделе меня поразила одна новость. Индонезия по уровню ВВП обогнала Украину. Поэтому, если правительство Гончарука обещало нам рост 40% в ближайшие 5 лет, то, пожалуйста, работайте для этого. Экономика будет расти, тогда и зарплаты министров повысятся. Есть еще третий вариант. Идти на службу к олигархам. Всегда существовали олигархические модели, когда министр или нардеп получали деньги в конвертах по 5 - 10 тысяч долларов. Поверьте, большое количество олигархов захочет "купить" министра. Но за это будете нести ответственность, в том числе и политическую. Всегда существовали олигархические модели, когда министр или нардеп получали в конвертах по 5 - 10 тысяч долларов

Как сделать так, чтобы и у людей не было ощущения несправедливости. И в правительство (на государственные должности) - пришли люди, которые могут эффективно работать, продвигать реформы?

О чем говорил выше. Увеличивать в два - три раза от средних зарплат. Так делают в странах ЕС, той же Польши, Германии. Тогда это будет всем понятно. В Украине, где затруднительна экономическая ситуация, большой внешний долг, министру говорить о "маленьких" зарплатах - некорректно.

Как сделать так, чтобы и у людей не было ощущения несправедливости. И на государственные должности пришли люди, которые могут эффективно работать, продвигать реформы?

О чем говорил выше. Увеличивать в два - три раза от средних зарплат. Так делают в странах ЕС, той же Польши, Германии. Тогда это будет всем понятно. В Украине, где затруднительна экономическая ситуация, большой внешний долг, министру говорить о "маленьких" зарплаты - некорректно.

Чиновники имеют льготы - служебное жилье, расходы на транспорт, компенсация командировок. Что еще?

Если все вместе сложить, то получается очень хороший социальный пакет. Он включает бесплатное медицинское обслуживание в лучших клиниках страны - "Феофания" и не только.

Почему в государственных структурах до сих пор сохраняется такая схема: ставки минимальны, а премии заоблачные?

Это дает возможность руководству влиять на эффективность работы своих подчиненных. Если человек работает эффективно - премию начисляют. Нет - получает меньше. Некий метод кнута и пряника.

Так можно держать чиновника на коротком поводке?

Часть критиков премий говорят - да. А у меня другой вопрос - а как вы будете еще стимулировать государственного служащего что то делать? В очень многих частных структурах тоже работают системы бонусов и штрафов. Поэтому система с премиями оправдана. Это я вам говорю как человек, проработавший 15 лет на госслужбе.

Как регулировать размер премий? Или их нужно ограничивать?

А вот здесь нужно действительно обдумывать систему эффективности чиновника за KPI. И соответственно от выполнения тех или иных показателей корректировать премии.

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Государственная служба статистики сообщала, что в октябре нынешнего года средняя номинальная зарплата в Украине составила 10 727 гривен. Это на 16,4% больше, чем в октябре прошлого года. Самую высокую зарплату у работников сферы финансов и страхования, наименьшую - работники сферы здравоохранения, а также организации питания.