Скичко получил букет роз от скандального мэра

Александра Скичко представили на должности председателя ОГА во вторник.

Новоназначенный председатель Черкасской облгосадминистрации, народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко заявил о конструктиве в работе с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко.

"У меня искренняя надежда, что мы совместно с депутатами облсовета, руководителями ОТГ, мэром города Черкассы сможем объединиться для развития нашего края. Я искренне хотел бы, чтобы с момента моего прихода, в отношениях Черкасской ОГА и городского совета появился конструктив, консолидация, объединенность", - заявил Скичко.

Бондаренко вручил ему букет красных роз.

Скичко сказал, что ему нужна неделя-две, чтобы разобраться в текущих проблемах области.

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Скичко на должность председателя Черкасской ОГА 29 января.

Александру Скичко 29 лет. Работал на телеканалах "Новый канал" олигарха Виктора Пинчука и "Украина" Рината Ахметова. В 2017 году был ведущим Евровидения, которое проходило в Украине. Пародировал председателя Радикальной партии, бывшего нардепа Олега Ляшко.

Принимал участие в телешоу "Украина имеет талант" на телеканале Пинчука "СТБ".

В мае прошлого года на пресс-конференции президент Владимир Зеленский назвал мэра Черкасс "бандитом". В конце апреля городские власти Черкасс смягчили карантин для предпринимателей города, хотя в Украине такие послабления были запланированы на 11 мая. Также Зеленский заявил, что Бондаренко имеет 19 уголовных производств. 27 мая мэр подал в суд на президента за его высказывания. Суд проиграл, но победил на выборах мэра. В декабре Бондаренко извинился перед Зеленским.