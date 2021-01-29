Скичко назначили главой Черкасской ОГА

Зеленский назначил Скичко председателем Черкасской ОГА. Фото: glavcom.ua

Александра Скичко назначили на должность председателя Черкасской облгосадминистрации.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, информирует пресс-служба ОП.

Глава государства также встретился с новым главой ОГА и вручил ему служебное удостоверение.

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"Желаю вам успеха в должности. Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов.

Строительство дорог, привлечения инвестиций и улучшения благосостояния людей - все то, в чем нуждаются жители Черкащины", - сказал Зеленский.

Александр Скичко - политик, общественный деятель, народный депутат Украины IX ст. В прошлом телеведущий (канал "Украина"), пародист, артист разговорного жанра, актер. Родился 28 апреля 1991 в Черкассах, где закончил первую городскую гимназию, в 2013 году окончил Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности "международная экономика". Владеет английским языком.