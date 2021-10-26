Шкарлета проверили на уровень владения украинским языком

После сдачи экзамена дают государственный сертификат. Фото: facebook.com/UAMON

Министр образования и науки Сергей Шкарлет успешно сдал экзамен на уровень владения украинским языком.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Кроме главы министерства, экзамен успешно сдали четыре его заместителя, два генеральных директора директоратов МОН, главные специалисты структурных подразделений, патронатная служба министра и другие.

"В соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" с 16 июля 2021 года Национальной комиссией по стандартам государственного языка проводят экзамены для определения уровня владения государственным языком. По результатам экзамена участники получают государственный сертификат", – напомнили в МОН.

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В декабре прошлого года Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовали "Слуга народа" и ОПЗЖ. "Голос" и "Европейская солидарность" попросили перерыв, чтобы убедить тогдашнего спикера ВР Дмитрия Разумкова и глав фракций переголосовать назначение. Этический комитет НАОКВО признавал плагиат в работах действующего министра. 5 апреля 2021-го суд пришел к выводу, что информация о плагиате Шкарлета получена незаконно.