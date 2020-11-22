Шкарлет заработал больше всех: показали зарплаты членов правительства

Самым высокооплачиваемым членом Кабинета министров в октябре стал исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет. Ему насчитали 105 тыс. 176 грн, включая отпускные и материальную помощь на оздоровление, сообщает портал "Слово і діло"

Чуть меньше - 103 тыс. 639 грн - заработал министр Кабмина Олег Немчинов. Такая сумма получилась из-за отпускных и пособия на отдых.

Более 70 тыс. заработали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, обороны - Андрей Таран, здравоохранения - Максим Степанов и инфраструктуры Владислав Крыклий.

Зарплата премьер-министра Дениса Шмыгаля - 54 тыс. 24 грн.

Меньше всего насчитали министру социальной политики Марине Лазебной - 30 тыс. 997 грн. При этом у 4 из 5 ее заместителей зарплата была больше 100 тыс. Кроме оклада и надбавок им выплатили помощь для решения социально-бытовых вопросов, а некоторым - пособие по временной нетрудоспособности.

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Народные депутаты в среднем официально зарабатывают почти 40 тыс. грн. В октябре средняя заработная плата по Украине по вакансиям и по резюме составляла 12 тыс. грн.