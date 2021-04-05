Шкарлет выиграл суд, который возглавляет Вовк

Шкарлет в должности министра - с декабря прошлого года. Фото: mon.gov.ua

Окружной административный суд города Киева признал противоправным обнаружение плагиата в работах министра образования и науки Сергея Шкарлета Комитетом по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования. Об этом Шкарлет сообщил в Telegram в понедельник.

"По моему иску против НАЗЯВО принято решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики.

Исследовав материалы дела, Окружной админсуд столицы "признал противоправными действия ответчика по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник" в ряде моих научных работ.

Как и обещал, в судебном порядке я защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом", - заявил министр.

Также Шкарлет "искренне поздравил с фиаско" всех своих политических оппонентов.

Окружной административный суд города Киева возглавляет Павел Волк, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

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В декабре прошлого года Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовали "Слуга народа" и ОПЗЖ. "Голос" и "Европейская солидарность" попросили перерыв, чтобы убедить спикера ВР Дмитрия Разумкова и глав фракций переголосовать вопрос назначения. Этический комитет НАЗЯВО признал плагиат в работах действующего министра. В 2010 году Сергей Шкарлет баллотировался в Черниговский областной совет от Партии регионов. В 2015-м снова пытался попасть в облсовет от БПП, но безуспешно.