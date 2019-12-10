Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке

Бужанский известен тем, что называл журналистку "тупой овцой".

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский внес законопроект о признании закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" таким, что "потерял силу". Об этом он заявил в Telegram.

"Внёс в парламент законопроект о признании Закона о государственном языке утратившим силу. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской Комиссии", - написал нардеп.

Бужанский заявил, что закон "направлен на дискриминацию носителей других языков, прежде всего, российского".

25 апреля Верховная Рада приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский - и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.

Публичное унижение или пренебрежение украинского языка будет основанием для привлечения к юридической ответственности.

Чтобы получить украинское гражданство, необходимо подтвердить соответствующий уровень владения украинским языком. Его будет устанавливать Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

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Избранный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем Telegram назвал журналистку издания "Новое вермя" Ольгу Духнич "тупой овцой". Перед этим там вышло интервью Дмитрия Разумкова, в котором Духнич назвала Бужанского "ностальгирующим по СССР и временами Виктора Януковича".