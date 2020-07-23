Скандальный "по пленкам Волка" суд не стоит закрывать - "слуга"

Ликвидация суда сама по себе не решает проблемы, говорят в парламенте. Фото: @OACK.640

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин не поддерживает ликвидации Окружного административного суда Киева.

По его словам, ОАСК можно ликвидировать и создать на его месте новый суд.

"Но какими судьями его наполнять?" – цитирует "слугу" "РБК-Україна".

Костин также не знает, на основании каких критериев "одних судей оставлять, а других нет".

По мнению депутата, любые "сомнительные" решения ОАСК можно пересмотреть в апелляционной и кассационной инстанциях.

"Поэтому ликвидация суда первой инстанции сама по себе не решает проблемы", - сказал нардеп.

Как вариант для рассмотрения жалоб на решения органов госвласти можно создать новый Высший специализированный суд.

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Главе ОАСК Павлу Вовку и еще четверым лицам НАБУ сообщило о подозрении в создании преступной организации и захвате власти. Подозрения основаны на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019 году. В здании суда провели обыски. Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями. В частности, отстранением и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, отменой решения о национализации Приватбанка, запрета на показ в Украине сериала "Сваты", позволил въезд российскому актеру Федору Добронравову, который поддержал оккупацию Россией Крыма. Отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов на Степана Бандеры и Романа Шухевича.