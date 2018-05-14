Скандальный нардеп вызвался взять Савченко на поруки

Сергей Мельничук был комбатом Надежды Савченко. Фото: beztabu.net

Народный депутат Сергей Мельничук заявил о готовности взять на поруки Надежду Савченко, которую подозревают в подготовке теракта.

Об этом он сказал перед заседанием Шевченковского райсуда Киева, где ей будут избирать меру пресечения.

Мельничук был командиром батальона "Айдар", в котором служила Савченко. Летом 2015 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность. Его подозревают в разбое, пытках, похищении людей и бандитизме.

20 мая истекает срок содержания Савченко под стражей. В знак протеста против такой меры пресечения она начала голодовку. По словам сестры нардепа Веры, за два месяца похудела на 17 кг.

Прокуратура ходатайствует о продлении содержания под стражей еще на два месяца.

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Нардепа Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя - в сговоре с главарями боевиков ДНР. По информации следствия, она совместно с руководителем центра "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планировали теракты с помощью оружия, изготовленного в ДНР и завезенного из России. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.