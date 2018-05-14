Скандальный нардеп вызвался взять Савченко на поруки

 
Ексклюзивы
1/5
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
Просмотров: 3357
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 1098
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 1755
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 38934
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1242
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 936
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2592
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1990
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2988
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
16 Просмотров: 52217
Фото
Все фото
5
21
3
3
7
Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось
Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО
Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Видео
Все видео
"Если люди хотят говорит по-русски - отцепитесь от них" - Щур напомнил Зеленскому о заявлениях про язык
"Если люди хотят говорит по-русски - отцепитесь от них" - Щур напомнил Зеленскому о заявлениях про язык
Крупную рыбу так и не поймал: два года обещаний и работы Луценко
Крупную рыбу так и не поймал: два года обещаний и работы Луценко
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Заплевал сиденья семечками: Ляшко поймали на матче "Динамо" - "Шахтер"
Заплевал сиденья семечками: Ляшко поймали на матче "Динамо" - "Шахтер"
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12744
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2970
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8379
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6912
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2205
Колонка
Анна Щокань
Анна Щокань
13 мая 2018
Просмотров: 855
Незалежний Богдан
– Переїхав у Київ волонтерством займатися. Подобається мені в столиці. Можливостей допомагати більше. Вчора для бездомних їжу роздавав, ...
понедельник, 14 мая 2018 13:22

Скандальный нардеп вызвался взять Савченко на поруки

1 Комментировать
Скандальный нардеп вызвался взять Савченко на поруки
Сергей Мельничук был комбатом Надежды Савченко. Фото: beztabu.net

Народный депутат Сергей Мельничук заявил о готовности взять на поруки Надежду Савченко, которую подозревают в подготовке теракта.

Об этом он сказал перед заседанием Шевченковского райсуда Киева, где ей будут избирать меру пресечения.

Мельничук был командиром батальона "Айдар", в котором служила Савченко. Летом 2015 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность. Его подозревают в разбое, пытках, похищении людей и бандитизме.

20 мая истекает срок содержания Савченко под стражей. В знак протеста против такой меры пресечения она начала голодовку. По словам сестры нардепа Веры, за два месяца похудела на 17 кг.

Прокуратура ходатайствует о продлении содержания под стражей еще на два месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики ДНР внесли Рубана в список на обмен

Нардепа Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя - в сговоре с главарями боевиков ДНР.

По информации следствия, она совместно с руководителем центра "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планировали теракты с помощью оружия, изготовленного в ДНР и завезенного из России. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скандальный нардеп вызвался взять Савченко на поруки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Петр Дорошенко приказал свою жену отправить в монастырь за измену

"Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя": родился самый молодой богач планеты

"Лобановский радовался не меньше нас" - 14 мая "Динамо" выиграло свой первый Кубок кубков

Английский хирург изобрел вакцину случайно

На городском рынке произошел самый масштабный пожар

Самое читаемое
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 129824
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
30
 Просмотров: 58236
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 38934
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев 1 Просмотров: 25634
Цены на газ могут вырости
Цены на газ могут вырости 21 Просмотров: 23816
Политика
Савченко радуется тому, что Рубана просят боевики
Савченко радуется тому, что Рубана просят боевики Просмотров: 9
Напавшие на Найема фигурировали в других делах
Напавшие на Найема фигурировали в других делах Просмотров: 36
Суд над Савченко перенесли
Суд над Савченко перенесли Просмотров: 45
После угрозы теракта над Верховной Радой заменят стеклянный купол
После угрозы теракта над Верховной Радой заменят стеклянный купол Просмотров: 108
Нардеп женился в прямом эфире
Нардеп женился в прямом эфире Просмотров: 522
Больше всего комментируют
21
Цены на газ могут вырости
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
7
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
5
Первый грузовой самолет сконструировал украинец
5
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
Голосов: 42631
Голосование Почему именно сейчас Петр Порошенко заговорил о вступлении в НАТО?
  • Хочет поднять свой рейтинг, потому что тема популярна в обществе
  • Отвлекает украинцев от реальных проблем в стране
  • Пытается таким образом получить поддержку мира
  • Это просто очередное заявление, не стоит никакого внимания
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua