Скандальный экс-депутат через суд пытается вернуть гражданство Украины

Экс-депутат Артеменко судится с комиссией при президенте. Фото: Униан

Бывший нардеп Андрей Артеменко просит суд признать незаконными действия Комиссии по внесению на рассмотрение президента предложения удовлетворить представление Государственной миграционной службы Украины от 21 апреля 2017 года о лишении его гражданства.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Третьими лицами в судебном иске истец отметил президента Украины и ГМС. По его мнению, комиссия грубо нарушила процедуру рассмотрения представления ГМС о потере им гражданства.

Сейчас суд решает, открывать ли производство по административному делу.

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О возвращении украинского гражданства Артеменко просил еще в мае 2019-го, сразу после того, как Владимир Зеленский победил на выборах.

29 апреля 2017-го пятый президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Артеменко гражданства на основании Закона "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине. Сам Артеменко признал, что имеет гражданство Канады.

Газета The New York Times сообщила, что Артеменко передал бывшему советнику президента США Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций. Он предлагал вывести российские войска из восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. Прокуратура Крыма открыла уголовное производство о госизмене.