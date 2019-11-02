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Скандальный экс-чиновник может попасть в ГПУ - СМИ

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Скандальный экс-чиновник может попасть в ГПУ - СМИ
Чиновник имеет поддержку руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Фото: golos.ua

Экс-заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка могут назначить заместителем Генерального прокурора Украины.

Лавренюк работал в ведомстве инфраструктуры с 2016 года и отвечал за портовое направление, представлял интересы главы МВД Арсена Авакова, пишет "Європейська правда".

В сентябре сообщили, что Лавренюк может остаться при должности.

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Поэтому несколько профильных ассоциаций опубликовали письма на имя президента и премьера с просьбой не допустить его переназначения, поскольку с ним, вроде, связанные едва не все коррупционные скандалы последних лет.

Чиновник неоднократно опровергал все обвинения в свой адрес и заявлял, что во время его работы в сфере инфраструктуры ввели много фундаментальных изменений.

28 октября Лавренюк заявил, что завершает работу в министерстве и "планирует двигаться дальше". Чиновник имеет поддержку руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил своим заместителем Гюндуза Мамедова. Мамедов с августа 2016 и до сих пор возглавлял прокуратуру Автономной Республики Крым.

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