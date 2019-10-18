Генпрокурор Рябошапка назначил своего заместителя

Гюндуз Мамедов стал заместителем Генпрокурора Рябошапки. Фото: ua.Krymr

Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил своим заместителем Гюндуза Мамедова.

Мамедов с августа 2016 и до сих пор возглавлял прокуратуру Автономной Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры

Кроме того, с 1996 года Мамедов работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого заместителя прокурора Приморского района города Одессы. С 2012-го до 2013 года работал в аппарате прокуратуры Киевской области.

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С декабря 2013 года до июля 2014 Мамедов работал в должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры. В июля 2014 года был назначен прокурором Одессы, в декабре 2015 года - заместителем прокурора Одесской области.

Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил более 20 прокуроров, отказавшихся проходить переаттестацию. В то же время заявки на переаттестацию уже подали 96% сотрудников прокуратуры.