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четверг, 04 марта 2021 22:27

Скандального депутата Дорошенко исключили из фракции

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Скандального депутата Дорошенко исключили из фракции
Харьковского депута от партии "Европейская Солидарность" Александра Дорошенко исключили из фракции. Фото: Facebook

В Харькове депутата областного совета от партии "Европейская Солидарность" Александра Дорошенко исключили из фракции за отказ перейти на государственный язык во время выступления на внеочередной сессии.

В дальнейшем против депутата будет применена процедура императивного мандата. Об этом сообщил председатель общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков в Facebook.

"Европейская Солидарность - Харьковщина исключила депутата Дорошенко из фракции за нарушение Закона о языке для применения в дальнейшем процедуры императивного мандата. Оперативно и адекватно отреагировали", - отметил он.

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На сессии городского совета Харькова депутат от "Европейской солидарности" Александр Дорошенко отказался говорить на украинском языке. На замечания коллег Дорошенко не реагировал.

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Дата
04
марта

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