Скандальное назначение Шкарлета: депутатов вызвали на допрос

После скандального назначения Шкарлета в парламенте заработала сенсорная кнопка. Фото: @UAMON

Государственное бюро расследований вызвало 4 народных депутатов от "Голоса" на допрос по делу о возможном кнопкодавстве во время голосования за назначение министром образования Сергея Шкарлета. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Получили письмо-приглашение в ГБР по факту кнопкодавства по Шкарлету. Ну ок, зайдем в гости", - написал он в Telegram.

Депутатов Инну Совсун, Ярослава Железняка, Наталью Пипу и Ольгу Стефанишину вызвали на допрос в качестве свидетелей.

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17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовали "Слуга народа" и ОПЗЖ. Табло показало 226 "за" - минимальное количество, необходимое для принятия решения. "Голос" и "Европейская солидарность" попросили перерыв, чтобы убедить председателя ВР Дмитрия Разумкова и глав фракций переголосовать вопрос назначения. Офис генерального прокурора открыл уголовное производство касательно кнопкодавства при назначении Шкарлета.