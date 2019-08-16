Скандальное голосование на Черниговщине: окружную комиссию разогнали

ЦИК разогнала ОИК из-за бездействия.

Центральная избирательная комиссия прекратила полномочия всего состава комиссии округа №210, что в городе Прилуки Черниговской области.

ОВК не предоставила до 12.00 пятницы протокол о результатах голосования в округе с пометкой "Уточненный".

ЦИК установила грубое нарушение окружкомом Конституции и законов. Речь идет о бездействии в установлении итогов голосования.

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Субъекты представления могут не позднее 16.00 18 августа внести кандидатуры для включения в состав этой комиссии.

Полномочия ОИК для установления итогов голосования будет осуществлять Центризбирком.

Также ЦИК обратилась к Национальной полиции для обеспечения сохранности избирательной документации.

Согласно информации на сайте ЦИК, в округе №210 победил самовыдвиженец Сергей Коровченко, за которого отдали свои голоса 21,23% избирателей (16 тыс. 536 голосов). Его ближайший конкурент, самовыдвиженец Борис Приходько заручился поддержкой 21,11% избирателей (16 тыс. 438 голосов).

12 августа Черниговский окружной административный суд рассмотрел иск Приходько и обязал ОИК признать недействительным голосование на участке в гериатрическом пансионате.

Во время ночного заседания Окружной избирательной комиссии №210 в Прилуках на Черниговщине председатель ОИК Оксана Соколовская напала на одного из членов комиссии. Тот отказывался выполнять ее просьбы. На территории ОИК обнаружили неизвестные, неопломбированные мешки с документацией. Следствие будет разбираться, как эти документы появились.