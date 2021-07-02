Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе

Фото: Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский на этой неделе выступил в Верховной Раде, после чего оскандалился председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. А также глава государства поговорил с футболистами сборной Украины после выхода в четвертьфинал Евро.

Почему возник скандал в парламенте и что делала первая леди Елена Зеленская в библиотеке Вернадского – в материале Gazeta.ua.

28 июня президент выступил в Верховной Раде. Поздравил с двадцать пятой годовщиной Конституции Украины. А перед приездом в парламент возложил цветы к монументу Филиппа Орлика в Киеве. К памятнику пришли и спикер Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В парламенте автори Конституции, екснардепы Степан Хмара и Виктор Шишкин устроили акцию протеста – одели футболки "Зе! Убийца Конституции". Во время выступления президента они встали, что удалось зафиксировать журналистам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях

Через этот протест оскандалился голова фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В сети появилось фото телефонной переписки, где он написал: "Что это за два деда-мопеда? Стоят в зале".

В начале недели Зеленский также присоединился к переживаниям за сборную Украины по футболу в матче ⅛ финала. Тогда предложил в соцсетях флешмоб."Запиши видео в поддержку сборной Украины по футболу, чтобы наши ребята знали, что нас будет 40 млн", – призвал президент. Сам снимал ролик в серой футболке у дерева.

После победы сборной в матче со Швецией и прохода в ¼ финала Евро поздравил игроков на странице в Facebook. Как семья президента болела – не показал.

Зато Зеленский опубликовал фото, где после победы общался с футболистами через видеосвязь. Президент находился дома, а игроков сборной сфотографировали в большой комнате со стульями. "Передал слова поддержки от 40 млн украинцев и поздравил голкипера Андрея Пятова с днем рождения", – написал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским

Президент на неделе также поговорил по телефону с Папой Франциском. Зеленский возобновил приглашение посетить Украину. Также обсудили войну в Донбассе.

Елена Зеленская приняла участие в первом заседании Совета безбарьерности. Поделилась фотографиями из библиотеки им. Вернадского в Киеве, где проходило мероприятие. Участие принял и премьер Шмыгаль.

Также сообщила, что в рамках культурной дипломатии удалось запустить 21 украиноязычных аудиогидов для музеев. В частности, украинским языком заговорил Государственный музей искусств имени Игоря Савицкого в Нукусе, Узбекистан.

В День Конституции Украины общественность пришла под Офис президента, чтобы выдвинуть Владимиру Зеленскому "обвинения в госизмене" по делу "вангеровцов". В частности, в акции протеста приняли участие "Движение сопротивления капитуляции" и "Демократическая топор". Во время мероприятия активисты зачитали "подозрение" Зеленскому в госизмене, которое напечатали в нескольких экземплярах.