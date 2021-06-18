Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся

"Ректором очень не нравится система ВНО, ведь сокращена почти до нуля кормушка", рассказывает Татуся Бо. Фото: "Западный курьер"

Украинский центр оценивания качества образования не получил достаточное количество средств для проведения проверки тестов Внешнего независимого оценивания. Ученики, которые проходили оценивания, могут недополучить баллы. Ответственность за это на министре образования и науки Сергее Шкарлете, рассказывает в интервью Gazeta.ua блогера, спикерка по вопросам образования Татуся Бо – Татьяна Комлик.

Такое положение дел с проверкой тестов вызвало скандал. "Вторая проверка необходима, она объективная. Бывают разные случаи: то заниженные баллы, то завышены. Если баллы не совпадают, тогда последнее слово – за руководителем группы, – написала Ольга Несенюк, преподаватель Житомирского городского коллегиума.

Как решение о том, что проверку тестов будет делать один человек, повлияет на процесс оценивания?

Такое решение негативно влиять на процесс оценивания. Все мы люди. Как бы ни старались объективно оценивать, на творческие работы влиять может наше видение и мировоззрение. Оценка одного человека априори не может быть объективной. Поэтому и привлекали двух человек, которые читали одну работу. Если было большое расхождение между оценками, тогда работу еще раз проверял третий экзаменатор. Он как третейский судья выносил вердикт. Так избегали субъективности. Почему мы перешли на систему ВНО? Кроме того, чтобы подогнать систему к европейским стандартам. Это произошло, потому что экзамены не давали объективной оценки. Также были осложнены коррупционной составляющей. Мы перешли на ВНО, чтобы была объективность.

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Какая здесь вина Украинского центра оценивания качества образования? А какая – Министерства образования?

Когда читала письмо УЦОКО с объяснением, то стало грустно. Это выглядело, когда жертва оправдывается за то, что стала жертвой. Центр принимает решение, сколько нанимать экзаменаторов. Но действует в пределах выделенных средств. Там не говорили: "Нам больше не надо денег. Мы нанимаем немножко экзаменаторов, нам этого хватит". МОН проигнорировало потребность Центра. Министерство не предоставило средства. Еще несколько месяцев назад обсуждали, что будет проблема с оценкой и экзаменаторами. Потому что организация не имеет достаточно финансов. В 2020 году образовательный бюджет порезали до колена. Шкарлет на это смотрел и ничего не делал. Он не отстаивает отрасль. Деньги забирали в так называемый "ковидний фонд". А на самом деле – пилили между "Большим строительством" и Аваковым. Проблема должна была выстрелить рано или поздно. Произошло это сейчас.

Выпускники могут себя защитить? Сколько на это уйдет времени?

Надо тщательно следить, сколько детей подадут на апелляции, как они будут проходить. Надеюсь, кто-то из родителей будет время и ресурсы пойти в суд. И даже дойдут до Европейского Суда. Есть статьи, где можно было экономить. Но эта ситуация влияет на будущее детей напрямую. Если кому-то срезали баллы, значит ребенку испортили три года. Как минимум. Играем в субъективно-объективное оценивание – играем с будущим детей. Когда мы говорим об образовании, рассматриваем учеников абстрактно. Будто они не будут жить в стране, становиться политиками, принимать решения. Важно, чтобы они росли и чувствовали себя гражданами Украины, чтобы были важными для государства. В таких вопросах и начинается важность детей для страны. Мое поколение, когда принимает такое решение, считает, что дети как-то вырастут и ни на что не влияют. Они будут обеспечивать наш социальную защиту. Они будут платить налоги. На этом этапе нужно защитить выпускников.

Здесь прослеживается линия скандалов вокруг Внешнего независимого оценивания, которые возникают в последние годы. Это какое-то системное наступление?

Это очередное наступление на ВНО. На принцип независимого оценивания выпускников. Давайте вспомним, чей любимец министр образования Сергей Шкарлет? Это миньон бывшего министра Дмитрия Табачника. Он ставленник ректоров. А им очень не нравится система ВНО, ведь сокращена почти до нуля кормушка. Ранее имели влияние, сумку денег, наличные на вступительных кампаниях. Сейчас этот рычаг потеряли. Конечно, пытаться отвоевать старую систему. Если вспомнить назначение Шкарлета, то армия старых ректоров, которые десятками лет сидели у кормушки, отвоевывали свои интересы. Действующий министр образований – это их инструмент. Системное недофинансирование ВНО – это способ скомпрометировать систему. А потом сказать "Оно не работает! Давайте вообще отказываться". Или сделают симулякр, чтобы европейские партнеры не настучали по голове. Тогда смогут сообщать, что все работает. А на самом деле – это не так.

Это часть глобальных проблем с образованием в Украине? Есть еще какие-то подобные проблемы?

Такая же система происходит с Новой украинской школой. С переходом этой реформы в среднюю школу, на второй уровень. Реформа продолжается на бумаге. А в школах – беда. Так что соблюдение принципов НУШ уже никто не контролирует. Большинство учителей работают, как им заблагорассудится. Создают видимость. Совестливые преподаватели стараются придерживаться принципов, но их меньше.

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Какие это будет иметь последствия – для вузов и для абитуриентов?

У нас слишком много высших учебных заведений, поэтому не думаю, что здесь ситуация существенно повлияет. Вузы недополучают абитуриентов, студентов. Если распределить равномерно абитуриентов по стране, то будет недостаток в каждом вузе. Систему учреждений высшего образования нужно сокращать. У нас в каждом небольшом городе в 30 000 населения сидит какой-то университет или академия. Высшее образование должно существовать для людей, которым нужно академический развитие. Но какой-то выпускник, который мог бы стать хорошим студентом, рискует не получить нужные баллы. Придется пересдавать ВНО позже. И надеяться, что оценка будет объективной. Для этого надо быть настойчивым в апелляции. А это – месяца. Если выпускник пойдет в суды, то в том году не станет студентом.

Какие проблемы здесь могут возникать на уровне системы? Какой выход из этой ситуации?

С точки зрения системы выход в этой ситуации – нормальное финансирование и возврат двойной проверки. Все проблемы системы образования не решают финансированием. Это делают настойчивостью и контролем. Но проблемы в ВНО нужно решать именно на этапе оплаты труда. Если сказать, что платим только за первичную проверку, за двойную – уже нет. Придется заставить или договориться провести двойную проверку тех людей, которые проводили первый этап. Но ответственность у нас закреплена деньгами. Если работнику не платят, он не несет ответственности. Если в контракте или договоре прописываем одну проверку, то за вторую никто не несет ответственности. Мы будем говорить, у нас проблема на втором этапе, но ответственных за нее нет. Поэтому нужно финансирование.

Как решить другие проблемы в сфере образования?

Нужно адекватное финансирование вообще всех институты оценивания образования. Ведь от оценки качества работы педагогов, качества учебников многое зависит. Если годами не проводим оценки на всех этапах, это выливается в то, что у нас выпускники не умеют читать. Если не проводить общее оценивание качества образования на промежуточных этапах, я бы сравнила это с ситуацией, когда у человека не работает и болит нога, а медики не делают обследования. Все это знают, время от времени дают конфету пациенту. В конце ногу приходится отрезать. Это грубый пример. Так же работает система оценки качества образовательных услуг. Ее нужно проводить регулярно, чтобы вовремя реагировать на тревожные показатели, корректировать действия. У нас этот институт хронически недофинансирован, остается без внимания центральных органов власти. Директора и педагоги откровенно писали, что в этом году прикрывались карантином, чтобы не допускать специалистов. Проверка воспринимается, будто эта организация приходит, что наказать работников школы. А она работает как диагностика, чтобы вовремя повлиять на проблемы.