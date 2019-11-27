"Скалецкая или медреформа": за отставку министра вышли под Кабмин

"Вычистка кадров по реформе приведет к тому, что наша реформа будет как машина скорой помощи без колеса", - участница акции. ФОТО: "Украинская правда. Жизнь"

Общественные организации, пациенты и врачи вышли под здание Кабинета министров с требованием отправить в отставку министра здравоохранения Зоряну Скалецкую.

Об этом сообщает "Украинская правда. Жизнь".

Кроме отставки министра, среди требований протестующих - "остановить крах медреформы", не допустить отставки председателя Национальной службы здоровья Олега Петренко (заявил о расхождении в ценностях с новой командой), уменьшить влияние на Минздрав руководителя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого.

"Олег Петренко подал в отставку после совещания с министром Зоряной Скалецкой и председателем профильного комитета Михаил Радуцким. Петренко писал, что основная причина увольнения -"фундаментально разные ценности". Для нас это означает одно: ни Скалецкая, ни Радуцким не хотят реформировать здравоохранения.

За Олегом Петренко могут пойти люди. И такое вычищение кадров по реформе приведет к тому, что наша реформа будет как машина скорой помощи без колеса", - указала исполнительный директор фонда "Пациенты Украины" Инна Иваненко.

Участники акции повесили на машине скорой помощи плакат с надписью "Медреформа без колес".

Они обращаются к премьеру и президенту, чтобы те разобрались в ситуации и не допустили остановки реформы, добавил эксперт инициативы Реанимационный пакет реформ Александр Ябчанка.