Сивохо рассказал, чем занимается в СНБО

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо не имеет простых решений в вопросе деоккупации.
Об этом он написал в Facebook.
"Не ожидал, что у меня столько поклонников, в том числе секретных. В любом случае, всем огромное спасибо за внимание ко мне и к теме Донбассу. Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать", - заявил Сивохо.
Он будет отвечать исключительно за гуманитарное направление деятельности СНБО и за "работу с людьми и смыслами".
Сивохо заверил, что вместе с ним также будут работать выходцы из Донбасса, и не стоит делать поспешных выводов о его назначении.
"А пока давайте объединять усилия во имя Донбасса, Крыма и Украины. Мир нам!" - написал Сивохо.
Сергей Сивохо родился в Донецке. Играл в КВН. Креативный продюсер ООО "Квартал 95".
В 2019-м баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу №49 в Константиновке и Дружковке Донецкой области.
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