Зеленский встретится со Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Японию встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает "Інтерфакс-Україна" со ссылкой на источники.

Их встреча состоится в Токио 23 октября.

22 октября Зеленский встретится также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Зеленский находится в Японии с рабочим визитом, который продлится с 21 по 24 октября.

Он примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито, встретится с премьер-министром Японии, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской Ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ

"Формула Штанмаера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса.

Их разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" за участью Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России.

Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.