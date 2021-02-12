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пятница, 12 февраля 2021 13:18

Система органов МВД показала высокий результат 2020 года, ведомство вышло на новый уровень - Аваков

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Система органов МВД показала высокий результат 2020 года, ведомство вышло на новый уровень - Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков: "Для противоэпидемических мероприятий ежедневно привлекается более 23 000 полицейских, нацгвардийцев, пограничников, спасателей и медицинских работников системы МВД" .Фото: UA.NEWS

Министерство внутренних дел показало высокий результат работы в 2020 году, несмотря на внешние и внутренние вызовы, стихийные бедствия, и запланировало ряд реформ и изменений на текущий год.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил на Коллегии МВД Украины.

"Нам приходится обеспечивать правопорядок в условиях карантина. Для противоэпидемических мероприятий ежедневно привлекается более 23 000 полицейских, нацгвардейцев, пограничников, спасателей и медицинских работников системы МВД. Все они каждый день работают в условиях сверхвысокого риска. Более 30 000 сотрудников заболели коронавирусом. К сожалению, есть и те, кто не смог преодолеть эту болезнь", – сказал министр.

По словам Авакова, особенно важно, что даже в условиях таких испытаний доверие граждан к правоохранителям осталось на высоком уровне.

"Накануне мы получили результаты опроса, который проводился в августе-декабре 2020 года, в нем приняли участие 15 тысяч респондентов в 24 регионах страны. Общий уровень доверия населения к национальной полиции составляет 40,8%", – отметил глава МВД.

Он добавил, что представители гражданского общества и международных организаций положительно оценили работу полиции по обеспечению безопасности местных выборов.

Министр также напомнил, что в 2020 году заработала система фото-, видеофиксации нарушений ПДД: "За полгода работы на 48 участках автодорог Киева, Киевской и Львовской областей, где установлены камеры, количество ДТП с пострадавшими снизилось втрое", – подчеркнул Аваков.

Говоря о планах на текущий год, министр отметил, что МВД запускает два масштабных проекта – систему аэромедицинской эвакуации и реформирование гидрометеорологической службы ГСЧС.

"Это даст возможность раннего выявления и прогнозирования опасных гидрометеорологических процессов, ураганного ветра, шквалов, смерчей, града, наводнений, гололедицы дорожного покрытия, прогнозирования пожарной опасности и т.п.", – отметил глава МВД.

Аваков добавил, что продолжается развитие Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты:

"Нацполиция получила первые 2 современных вертолёта Н-145, 2 вертолёта Н-125 получила Госпогранслужба, 10 – ГСЧС и НГУ. Сейчас идёт подготовка пилотов и техников. В планах на этот год – получение ещё 28 вертолётов для нужд всех служб системы МВД", – добавил министр.

Он напомнил, что в 2021 году Украина также получит от Франции современные катера и технологии для их дальнейшего производства.

Что касается Национальной полиции, то она первой среди правоохранителей адаптировалась к новому административно-территориальному устройству - переформатировала свои территориальные подразделения с учётом численности населения и нагрузки на полицейских.

Отделения полиции поделят на два типа: одни будут иметь в штате следственные подразделения и уголовный розыск, а в других останется только дознание и превентивные службы.

Подразделения полиции, где будет работать только превенция, будут небольшими – это группы реагирования, которые оперативно выезжают на вызовы по 102, а также участковые офицеры полиции, которые непосредственно работают с населением.

Кроме того, будет создан Департамент Главной инспекции Нацполиции, который будет заниматься выявлением недостатков, налаживанием работы и контролем за соблюдением служебной дисциплины в полицейских подразделениях.

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