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среда, 19 января 2022 07:45

"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка

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&quot;Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков&quot; – Роман Чайка
Роман Чайка: "Война изнурительная, но уступать нельзя, чтобы не получить наступление России по всем направлениям". Фото: Тарас Подолян

2022 год будет труднее предыдущего. Надо во что бы то ни стало сохранить Украину в нынешних границах. Общество также должно удержать систему от падения в белорусско-российский тоталитаризм.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал журналист Роман Чайка.

"Этот год будет тяжелее 2021-го, – говорит он. – Энтропия и хаос нарастают. Как по принципу "тысячи порезов" – каждый день получаем новые. Хотелось бы, чтобы год не был трагичным по поводу внутренней общественной ситуации. Если рванет — будет не так, как в 2014 году. И Адольф Путин будет вести себя по-другому, и народ наш тоже. Может быть то, что любили большевики — бунт холодильников, батарей и желудков. Этого боюсь. Система максимально идет в разнос"

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2022 год, по словам журналиста, несет ряд вызовов для Украины.

Первый — удержать страну в нынешних границах. У нас целые регионы контролирует Россия или пятая колонна. "Вата" там составляет большинство независимо от того, сколько снарядов прилетело в предыдущие годы. Разве что мина залетит в спальню – тогда у "ваты" может быть просветление", – говорит Чайка.

Второй вызов – удержать линию фронта.
"Окопная война изнурительна. Но уступать в ней нельзя, чтобы не получить наступление России по всем направлениям – с белорусского, российского, приднестровского и крымского", – утверждает журналист.

Третий вызов – удержать систему от обвала в белорусско-российский тоталитаризм.
"Власть мечтает об этом сценарии. Хочет сделать тупое кино, в котором нам отведена роль массовки. Раньше были зэковско-мафиозной республикой, а теперь офисно-кавееновской. Когда избрали президентом дважды зека и отдали страну донецкой банде, это был наш первый рекорд по уникальности. Второй был установлен в 2019-м. Хотя он вроде в тренде мирового популизма и постправды. Итак, мы первые в мире по уровню глупости и саморазрушения. Я называю украинцев сексуальным меньшинством – их в Украине всего 8-10 миллионов. Но надо, чтобы это меньшинство удержало страну, как в 2014-м", – сказал он.

Полное интервью с Романом Чайкой читайте в журнале "Країна" за 20 января.

Согласно последним данным, Россия сконцентрировала в приграничных с Украиной регионах и аннексированном Крыму около 100 тыс. солдат. По словам главнокомандующих Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, она может нарастить личный состав своего войска до миллиона и задействовать его в агрессии против Украины.

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