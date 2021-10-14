"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира

Зеленский и Шефир пытались незаконно забрать из "Брокбизнесбанка" свои депозиты. Фото: Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский и его советник Сергей Шефир пытались забрать из "Брокбизнесбанка" свои депозиты в обход установленной законом очереди.

Речь идет о периоде до того, как Зеленский стал президентом Украины, а Шефир - его первым помощником. Зеленский держал на депозите в "Брокбизнесбанке" более 300 тысяч долларов, Шефир - более 400 тысяч долларов, говорится в расследовании программы "Схемы".

В 2014 году, после введения в "Брокбизнесбанк" временной администрации и после объявления о ликвидации банка, Зеленский и Шефир подписали ряд соглашений с компаниями, которые имели кредиты в банке - об уступке права требования по своим депозитам.

Для компаний это была попытка не возвращать банку долги и вывести из-под залога активы. А Шефир и Зеленский таким образом пытались получить не только гарантированные государством 200 тысяч гривен, но и вернуть большую сумму в обход установленной законом очереди, по которой Фонд гарантирования вкладов должен возвращать деньги.

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Из залога банка имели риск выйти: животные комплексы ООО "Подольский Хозяин" (залоговая стоимость - более 260 млн гривен), недвижимость ПАО "Чинбар" (залоговая стоимость - более 260 млн гривен) и имущественный комплекс на 18 тыс. квадратных метров ПАО "Киевский ремонтно-механический завод".

В 2015-м Высший хозяйственный суд признал, что эти соглашения не соответствовали законодательству.

Национальный банк Украины принял решение о ликвидации "Брокбизнесбанка" в июне 2014 года. С августа 2013 им владел Сергей Курченко - олигарх, приблеженный к семье Виктора Януковича. Служба безопасности Украины сообщала, что структуры Курченко нанесли государству ущерб на сумму около 4 миллиардов гривен.