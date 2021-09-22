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Сформировалась коалиция Офиса, Коломойского и денег - бывший соратник Зеленского

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Сформировалась коалиция Офиса, Коломойского и денег - бывший соратник Зеленского
Коломойский хочет избежать экстрадиции в США, пишет Данилюк. Фото: Офис президента

В Верховной Раде "кристаллизовалась" коалиция со "Слуги народа", групп "Доверие" и "За будущее".

Об этом написал бывший секретарь СНБО Александр Данилюк в блоге на "Українська правда"

"Цель этого альянса на ближайшее время - сменить руководство парламента на лояльное, а также сделать олигархов зависимыми от воли Офиса путем принятия "деолигархического" закона и получить контроль над медиа.

Вероятнее всего, именно Коломойский стал основным идеологом такой конструкции. Пока он ожидает запроса на экстрадицию в США, а также решение Лондонского суда, его цель - максимально задобрить президента, чтобы избежать экстрадиции, усилить влияние на правоохранительные структуры и отвлечь внимание от себя на имитацию общей борьбы с олигархами", - пишет Данилюк.

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Законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах бывший чиновник на называет "усилением влияния" и таким, что "дискредитирует деолигархизацию".

"Похоже, президент выбрал путь "подвесить" олигархов и увеличить собственное влияние и материальное состояние. От олигархии к автократии.

Хотя в последние годы за Лукашенко закрепилось звание "последний диктатор Европы", но на наших глазах и уже в нашей стране подрастает новый, который четко пользуется примером раннего Путина и Лукашенко", - заявил Данилюк.

14 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия встретился с Коломойским в вип-ложе НСК "Олимпийский".

5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и семье запретили въезд в страну.

Американские правоохранительные органы подозревают Коломойского и Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в США за средства, выведенные из Приватбанка. Делом занимается ФБР. Стоимость недвижимости министерство юстиции США оценивает более чем в $60 млн. Подали иски для конфискации.

Коломойский живет в Днепре и не может выехать за пределы Украины, заявляв мэр города Борис Филатов.

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