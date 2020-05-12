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вторник, 12 мая 2020 00:30

Сезонные рабочие уже поехали в Великобританию, Финляндию и Германию - вицепремьер Пристайко

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Сезонные рабочие уже поехали в Великобританию, Финляндию и Германию - вицепремьер Пристайко
Пристайко рассказал об украинских заробитчанах. Фото: Укринформ

Из Украины уже отправились рейсы с сезонными работниками в Лондон, Хельсинки и в ФРГ.

"Подобные договоренности ведутся и с другими странами. Мы говорили не только со странами ЕС. Например, есть договоренность об определенном количестве рабочих в Израиль", - сообщил вице-премьер по евроинтеграции Украины Вадим Пристайко в интервью Deutsche Welle.

Министерство иностранных дел заявило, что для пересечения украинской границы наземным транспортом не устанавливает дополнительные ограничения.

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Ранее сообщалось, что правительство Украины временно запретило гражданам выезжать за границу на заработки.

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