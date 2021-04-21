"Северный поток" повторяется в истории. Тогда все завершилось зависимости Европы от России - дипломат

Богдан Нагайло о "Северный поток - 2". Фото: Сергей Старостенко

Демократическим странам нужно действовать как единое целое, говорит дипломат Богдан Нагайло в интервью журналу "Краина".

"За Трампа Америка спровоцировала мышления, бизнес и политика - отдельно. А демократия, защита других, солидарность - не время. Но вызовы остаются. Если Россия является главной угрозой для США, то Китай - основным конкурентом. Речь идет не только о торговле, но и кибератаках. После Брекзита в месте воздействия Британии на ЕС образовался вакуум. Германия и Франция становятся доминантными. Берлин говорит, что "Северный поток-2" - их внутреннее дело. Но якобы поддерживает Киев политически. Маргарет Тэтчер тоже говорила, что будет поддерживать диссидентов . в то же время делать бизнес с Горбачевым. Рональд Рейган тогда выступал против российских газопроводов из Сибири в Британию. Говорил, что Европа станет зависимой ".

Лондон знает цену такого подхода в отношениях с Москвой, подытожил.

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"Британцы после убийства бывшего российского шпиона Александра Литвиненко, а затем отравления Скрипач поняли, что с Россией бизнес невыгоден и нравственно сомнительный. К телефонного разговора президента Макрона с Путиным в феврале Франция тоже выступала против строительства газопровода. Но потом сказала, что это дело Германии. Америка санкциями, вероятно, отвлекать этот проект. Может повлиять на европейских партнеров ".

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Президент США Джо Байден выступает против строительства российского газопровода "Северный поток-2". Однако вопрос введения санкций против проекта он назвал "очень сложным". Этот момент американский глава прокомментировал после выступления в Белом доме относительно новых санкций, направленных против РФ.