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среда, 25 июля 2018 08:12

"Шевченко писал малороссийские стихи и великорусскую прозу": премьер рассказал о языковой политике

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&quot;Шевченко писал малороссийские стихи и великорусскую прозу&quot;: премьер рассказал о языковой политике
Экс-премьер Николай Азаров назвал украинский язык "малороссийским". Фото: РБК-Украина

6 лет назад 25 июля 2012-го, экс-премьер Николай Азаров в интервью российской газете "Завтра" назвал украинский язык "малороссийским". С журналистом Александром Прохановым он говорил о законе "Об основах языковой государственной политики", который позволял использовать русский и другие национальные языки в органах государственной власти и местного самоуправления.

Чтобы защитить свою позицию, Азаров приводил пример творчества Тараса Шеченка и его "малороссийских" стихов. Тех, кто выступал против закона, назвал иррациональными радикалами.

"Я должен напомнить вам, что великий Кобзарь Украины Тарас Григорьевич Шевченко писал на русском языке. Вся проза его - на русском языке, все письма его - на русском языке. Он, живя в Петербурге, пытался и стихи свои писать на русском. Хотя, конечно, его стихи , написанные на родном малороссийском языке, совершенней и возвышенные петербургских.

Мы абсолютно с пониманием относимся к проблеме украинского языка, - родного языка для многих. Наше правительство очень серьезно занимается украиноязычными фильмами и украиноязычными изданиями. Это тема, которой мы занимались и будем заниматься.

Тогда под Русью понималось все: и малороссийское, и великорусское, это был единый народ

Наше правительство проводит постоянную линию на единство страны. И по этой причине иногда нас обвиняют в какой-то непоследовательности, мягкости, нерешительности. Дело вовсе не в этом. Дело в том, что мы, по сути своей, противостоим силам, которые являются иррациональными. И эти иррациональные силы радикальны. Поэтому мы вынуждены проводить политику максимальной осторожности, вдумчивости, политики компромисса. Именно потому, что мы хотим единства страны. Я не вижу конструктива в позиции тех сил, которые выступают против закона о языке ".

Украинское трудолюбие Азаров назвал "русской силой", ибо под Русью понимали "и великорусское, и малороссийское".

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"Украина, как бы ее постоянно взрывали и уничтожали эти энергии, не развивалась бы. А она все-таки развивается. Эта пена - ненависть, злоба - она ​​на периферии. А в центре - сущность украинского народа: это работа, постоянная творческая деятельность. Поэтому страна развивается. Политики где-то спорят, дерутся, ругаются, таскают друг друга за чубы, а народ знает свое дело. И страна строится, развивается. И эта большая мощь, о которой писал Гоголь, он называл ее русской силой, русской птицей-тройкой, эта сила существует. Ведь тогда под Русью понималось все: и малороссийское, и великорусское, это был единый народ. И мощь, о которой говорил Гоголь, позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее".

Николай Азаров был премьер-министром с 11 марта 2010 по 28 января 2014. Дважды министр финансов в правительстве Януковича в 2002-2005 и 2006-2007. 28 января президент Виктор Янукович подписал его отставку. После Евромайдана бежал в Россию. В 2015-м создал "Комитет спасения Украины". От украинского гражданства он не отказался.

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Дата
25
июля

"Шевченко писал малороссийские стихи и великорусскую прозу": премьер рассказал о языковой политике

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