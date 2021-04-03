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суббота, 03 апреля 2021 19:31

Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка

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Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка

Кандидат в народные депутаты от партии "За будущее" Александр Шевченко в Facebook опубликовал видео, которое свидетельствует о фальсификации.

"Мы получили видео, просмотрите, которое свидетельствует, что на участке № 260025 в Маняве четко видно и задокументировано членами УИК 150 голосов за Александра Шевченко. Эти бюллетени членами УИК были переданы на хранение в Окружную комиссию, где пролежали без присмотра и надлежащей охраны 5 суток. А при пересчете видим уже, что бюллетеней осталось только 105. Итак, в помещении ОИК было похищено 45 бюллетеней за Александра Шевченко", - пишет кандидат.

Аналогичные кражи происходят и в документации других участков, утверждает Александр Шевченко.

По информации кандидата, уже на четырех участках таким образом в помещении ОИК были похищены с избирательной документации более 300 бюллетеней за Александра Шевченко. И резюмирует: "Этого достаточно, чтобы фальсифицировать выборы в пользу провластного кандидата Василия Вирастюка".

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