Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка

Кандидат в народные депутаты от партии "За будущее" Александр Шевченко в Facebook опубликовал видео, которое свидетельствует о фальсификации.

"Мы получили видео, просмотрите, которое свидетельствует, что на участке № 260025 в Маняве четко видно и задокументировано членами УИК 150 голосов за Александра Шевченко. Эти бюллетени членами УИК были переданы на хранение в Окружную комиссию, где пролежали без присмотра и надлежащей охраны 5 суток. А при пересчете видим уже, что бюллетеней осталось только 105. Итак, в помещении ОИК было похищено 45 бюллетеней за Александра Шевченко", - пишет кандидат.

Аналогичные кражи происходят и в документации других участков, утверждает Александр Шевченко.

По информации кандидата, уже на четырех участках таким образом в помещении ОИК были похищены с избирательной документации более 300 бюллетеней за Александра Шевченко. И резюмирует: "Этого достаточно, чтобы фальсифицировать выборы в пользу провластного кандидата Василия Вирастюка".