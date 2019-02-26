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вторник, 26 февраля 2019 17:04

"Сетки" подкупа избирателей: полиция отбелила соратника Порошенко

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&quot;Сетки&quot; подкупа избирателей: полиция отбелила соратника Порошенко
Березенко ожидает дальнейшего обливания грязью со стороны кандидатов в президенты. Фото: solydarnist.org

Полиция не нашла нарушений в действиях заместителя руководителя фракции БПП Сергея Березенко, в отношении которого открыли производство по заявлению лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Об этом он сообщил в кулуарах парламента.

"Сегодня Национальная полиция подтвердила, что меня нарушителем или организатором каких-то тайных черных схем назвал только один человек - Юлия Владимировна Тимошенко. А она является прямым конкурентом Петра Порошенко на выборах президента весной 2019 года", - сказал Березенко.

Нардеп продемонстрировал вывод полиции, в котором говорится, что он не имеет никакого процессуального статуса в производстве относительно подкупа избирателей.

"То есть, все, что говорится в этих материалах, - это оценочные суждения лидера партии "Батькивщина" Юлии Владимировны Тимошенко", - добавил политик.

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7 февраля глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция открыла уголовное производство по факту возможного подкупа избирателей штабом Петра Порошенко по заявлению Юлии Тимошенко. По его словам, Тимошенко предоставила подробный пакет документов в подтверждение своих слов.

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