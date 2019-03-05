Сестра Ротару агитирует за Ляшко

Сестра Софии Ротару, певица Аурика Ротару выступает на агитационных концертах кандидата в президенты, председателя Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети "Опора".

Автор: oporaua.org

18 февраля лидер "радикалов" встретился с избирателями в городе Коростышев и поселке Черниговка Житомирской области.

Сопровождали кандидата первый заместитель председателя облсовета Сергей Крамаренко и заместитель мэра Коростышев Михаил Лукомский.

Среди приглашенных звездных гостей - Аурика Ротару. После выступления артистки Ляшко рассказал о своей предвыборной программе и общался с избирателями.

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Ранее народную артистку Украины Аду Роговцеву зарегистрировали доверенным лицом кандидата в президенты Петра Порошенко. А группа "Тік" принимал участие в форуме Порошенко.