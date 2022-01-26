Сергей Кузяра: "Следствие требовало фальшивые доказательства против Порошенко по угольному делу"

Сергей Кузяра

Бизнесмен Сергей Кузяра, с 2014 года являвшийся одним из самых активных организаторов поставки угля из России и ОРДЛО, заявил, что угольное дело против Петра Порошенко – открытая манипуляция фактами, а следствие требовало от него любых, даже ложных, свидетельств против пятого. президента.

Соответствующее заявление бизнесмен сделал в интервью "Экономической правде".

"В деле фигурируют несколько контрактов. Один из них касается поставок угля из ЮАР. По версии следователей, Порошенко заставил отказаться от этих поставок, чем создал зависимость от России, ЛНР и ДНР. Вздор! Я вообще не понимаю, как с таким материалом они пошли вручать подозрение Порошенко. Происходит открытая манипуляция фактами. Следствие придумало преступную группу из Порошенко, Медведчука, Демчишина и меня", – сказал Кузяра.

Бизнесмен также рассказал, что следствие предлагало ему соглашение: "свобода в обмен на показания", требовало оклеветать Порошенко, при этом следователи открыто заявляли, что интересует их в этом деле прежде всего политик.

Никто даже не стеснялся. Они говорили, что их интересует, прежде всего, Порошенко. Они хотели какую-либо информацию, чтобы привязать его к этому делу. По этому поводу они не просто предлагали мне, а давили на меня. Эти свидетельства и были основной целью, зачем меня закрывали, но я объяснил, что никого не буду обсуждать", – рассказал Кузяра.

Справка. Основная часть карьеры Игоря Кузяры связана с угольным бизнесом на Донбассе, благодаря чему среди знакомых Кузяры почти все местные бизнесмены с непростым прошлым. Здесь и бывший "регионал" Игорь Гуменюк, и Ринат Ахметов, и старший сын Виктора Януковича Александр.

Благодаря этим контактам Кузяра известен как менеджер "Семьи". Впрочем, это утверждение бизнесмен безапелляционно опровергает. Да и внимание привлекает совсем другая страница из его биографии.

С 2014 года он был одним из самых активных организаторов снабжения угля из России и ОРДЛО. Тогда это приносило ему деньги, сейчас – проблемы. Именно благодаря тогдашней активности Кузяра воспринимается как один из организаторов финансового содействия террористическим организациям ЛНР и ДНР.