Сенцов поехал на реабилитацию в Латвию

Сенцов пройдет реабилитацию в Латвии. Фото: facebook.com/UKRinLatvia

Украинский режиссер Олег Сенцов прибыл в Латвию на медицинскую реабилитацию.

Сенцова встретили заместитель госсекретаря МИД Латвии и посол Украины Александр Мищенко, сообщили в посольстве Украины в Латвии.

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Режиссер присоединился к программе реабилитации бывших украинских политзаключенных в центре Вайвара в Юрмале.

Кроме Сенцова в Латвию отправились Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клих, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива, Олег Сенцов, Павел Гриб, Владимир Балух и другие политзаключенные. До нового года планируют провести масштабный обмен всех на всех.