В 2018 году Олег Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля.

Екс-політв'язень, український режисер і письменник Олег Сенцов, якого 7 вересня звільнили з російського полону, спочатку відмовлявся брати участь в обміні. Він готовий був продовжувати сидіти в тюрмі РФ.

Про це кореспонденту Gazeta.ua розповів правозахисник і дисидент Йосиф Зісельс.

"У мене є листування з Олегом Сенцовим у Facebook. Він спочатку відмовлявся бути в обміні. Він - боєць. Розумів, що Путін все одно ошукає українців. Сенцов був готовий продовжувати сидіти", - сказав він.

"Путін обіграв Зеленського з обміном. Ще не один рік будемо отримувати підтвердження цьому. Це певна поступка. Зеленський хоче бути хорошим президентом. Та я не бачу, що він хоче бути українським президентом, щоб вести нашу країну дійсно українським шляхом", - додав Зісельс.

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Він зазначив, що завжди думає про ціну, яку Україні доведеться заплатити за обмін.

"Моряків Путін рано чи пізно змушений був звільнити, бо є рішення міжнародного трибуналу. Він не хотів цього, але міжнародний тиск привів би до цього. А так вийшло, що захисників України ми обміняли на бандитів і терористів. Ми піддалися на гру, яку нам запропонував Путін", - сказав правозахисник.

Сенцов був затриманий російським ФСБ в травні 2014 року. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав його винним в тероризмі і засудив до 20 років колонії суворого режиму. Захід засудив суд над Сенцовим, назвавши його політично мотивованим.

Сенцов готов был и дальше сидеть в российской тюрьме - правозащитник

Экс-политзаключенный, украинский режиссер и писатель Олег Сенцов, которого 7 сентября освободили из русского плена, сначала отказывался участвовать в обмене. Он готов был продолжать сидеть в тюрьме РФ.

Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал правозащитник и диссидент Иосиф Зисельс.

"У меня есть переписка с Олегом Сенцовым в Facebook. Он сначала отказывался быть в обмене. Он - боец. Понимал, что Путин все равно обманет украинцев. Сенцов был готов продолжать сидеть", - сказал он.

"Путин обыграл Зеленского с обменом. Еще не один год будем получать подтверждение этому. Это определенная уступка. Зеленский хочет быть хорошим президентом. Но я не вижу, что он хочет быть украинским президентом, чтобы вести нашу страну действительно украинским путем", - добавил Зисельс .

Он отметил, что всегда думает о цене, которую Украине придется заплатить за обмен.

"Моряков Путин рано или поздно вынужден был освободить, потому что есть решение международного трибунала. Он не хотел этого, но международное давление привело бы к этому. А так получилось, что защитников Украины мы обменяли на бандитов и террористов. Мы поддались на игру, которую нам предложил Путин ", - сказал правозащитник.

Режиссера Олега Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.