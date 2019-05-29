Сенченко стал потерей для Юлии Тимошенко - военный эксперт Данилюк

 
Ексклюзивы
1/5
Саакашвили используют как торпеду - политтехнолог
Саакашвили используют как торпеду - политтехнолог
Просмотров: 423
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 243
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 5580
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
11 Просмотров: 5580
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2106
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3447
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4365
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4734
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2331
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3780
Фото
Все фото
7
9
3
13
5
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
Парковая вместо Банковой: куда может переехать Зеленский
Парковая вместо Банковой: куда может переехать Зеленский
В компании своего телеканала и Березенко: Порошенко анонсирует &quot;новое&quot; в украинской политике
В компании своего телеканала и Березенко: Порошенко анонсирует "новое" в украинской политике
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Видео
Все видео
"Мстить не буду и ни на какие должность не рвусь" - Саакашвили
"Мстить не буду и ни на какие должность не рвусь" - Саакашвили
Вакарчук сделал заявление об объединении с другими партиями
Вакарчук сделал заявление об объединении с другими партиями
Мэр Днипра Филатов прокомментировал участие в выборах
Мэр Днипра Филатов прокомментировал участие в выборах
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
Интервью
1/5
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 3555
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2106
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 684
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6822
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 3015
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1395
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
среда, 29 мая 2019 16:22

Сенченко стал потерей для Юлии Тимошенко - военный эксперт Данилюк

  Комментировать

Выход народного депутата Андрея Сенченко из "Батькивщины" мог быть обусловлен тем, что его личная позиция в противостоянии Украины против РФ отличается от позиции Юлии Тимошенко и ее партии. Предел компромиссов для Сенченко и его бывшей структуры проходит в разных местах, говорит в комментарии Gazeta.ua Александр Данилюк, военный эксперт, лидер ОО "Спільна справа".

  Лидер ОО "Спільна справа" Александр Данилюк
Лидер ОО "Спільна справа" Александр Данилюк

"Заявление Андрея Сенченко ожидаемо. С первых дней российской агрессии в Крыму принадлежал скорее к лагерю ястребов, чем к лагерю голубей. Его изначально внесли в список санкций. Достаточно принципиальную позицию занимал на должности заместителя главы Администрации президента. Последовательно показывал, что для него приоритет не просто заморозить конфликт, а вернуть Крым и Донбасс. Им это двигало и в общественной деятельности, где он достиг серьезных успехов на юридическом фронте. Это сотни выигранных дел против РФ, 3,5 миллиардов долларов арестованных. С учетом этого его личная позиция отличается от позиции Юлии Тимошенко и ее партии. Граница компромиссов для Сенченко и его бывшей структуры проходит в разных местах", - объясняет один из лидеров Революции Достоинства Александр Данилюк, который возглавляет Центр оборонных реформ.

Когда в 2014 году Турчинов покинул "Батькивщину", Сенченко фактически занял должность "серого кардинала" партии. Это свидетельствует, что для Юлии Владимировны он сейчас - серьезная организационная и имиджевая потеря. А для Сенченко это возможность. Он оставил "Батькивщину" не тогда, когда у Тимошенко были проблемы в 2014 году и многие ушли. Тогда он остался. И чтобы за 2 месяца до выборов заявить о выходе и формировании собственного проекта, нужно иметь уверенность и веру в правильные вещи. Поскольку в него гарантированно было место в проходной части "Батькивщины".

Вероятно, Сенченко войдет в широкое объединение политических сил, считает эксперт:

"Надо ждать интересного политического проекта. Он в своем заявлении говорит о том, что готов стать частью широкого объединения. Сегодня есть много прогрессивных групп, которые имеют такую ​​же бескомпромиссную позицию и к российской угрозе, и к возможному российскому реваншу. Он взвешенный дипломат и коммуникатор. Думаю, со многими сможет найти общий язык. Сейчас есть запрос на свежие силы. Но они обычно не имеют необходимого опыта. Проект Сенченко может быть комбинацией этих двух факторов".

  Народный депутат Андрей Сенченко
Народный депутат Андрей Сенченко

Для Юлии Тимошенко выход Сенченко является потерей. Он может получить на выборах в Верховную Раду ту часть сторонников, которые больше не поддерживают лидера "Батькивщины", говорит Данилюк.

"Тимошенко на пике своей популярности имела около 24% поддержки. Для части этих избирателей одним из основных спикеров "Батькивщины" был Сенченко. Даже внутри партии многие ориентируются на него. Сенченко имеет очень высокие шансы получить долю поддержки бывших сторонников Тимошенко, которые не удовлетворены ее несколько мягкой позицией к агрессору".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенченко заявил об уходе из партии "Батьківщина"

Андрей Сенченко - комендант Октябрьского дворца во время Революции Достоинства. Родом из Крыма. Народный депутат Украины V, VI, VII созывов. Был заместителем председателя Совета министров, вице-премьером по вопросам экономики и экономических реформ АРК.

С марта по август 2014 года был и.о. заместителя главы Администрации президента Украины - добился вывода из оккупированного полуострова более чем 3500 единиц вооружения и военной техники ВСУ на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов США. Возглавлял удачную операцию по обмену сорока украинских военных, журналистов и общественных активистов на одного русского диверсанта. Считается организатором водной блокады Крыма.

Уже несколько лет возглавляет общественное правозащитное движение "Сила права", объединяющее дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением нанесенного российской вооруженной агрессией вреда участникам боевых действий, членам их семей, вынужденным переселенцам, жителям зоны боевых действий и оккупированных территорий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сенченко стал потерей для Юлии Тимошенко - военный эксперт Данилюк». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
мая

Поляки пошли на уступки украинцам

Усилили русификацию Украины

Как проходила промышленная выставка в Киеве в 1913-м

Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий

Потеря аппетита - признак болезни

Альпинистов наградили рыцарскими титулами

Погода покажет, каким будет лето - сегодня Федора Житника

55 лет в цветении: уникальный ботанический сад празднует годовщину

Самое читаемое
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 6 Просмотров: 119437
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 42267
&quot;Это танк?&quot;: сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
11
 1 Просмотров: 25705
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
5
 Просмотров: 23032
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
4
 Просмотров: 20182
Политика
ЦИК зарегистрировала первого кандидата в нардепы на внеочередные выборы
ЦИК зарегистрировала первого кандидата в нардепы на внеочередные выборы Просмотров: 2655
В украинской политике нужны люди, которые осознают опасность от РФ - Портников
В украинской политике нужны люди, которые осознают опасность от РФ - Портников Просмотров: 99
Коломойскому выгодна отсрочка старта рынка электроэнергии - глава Энергоатома
Коломойскому выгодна отсрочка старта рынка электроэнергии - глава Энергоатома Просмотров: 99
Зеленский хайпанул на шаурме
Зеленский хайпанул на шаурме 2 Просмотров: 1638
В Администрации президента "потеряли" серверы с государственной тайной
В Администрации президента "потеряли" серверы с государственной тайной Просмотров: 909
Больше всего комментируют
22
У вас 3 дня - Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
11
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
6
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
6
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Голосов: 4597
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua