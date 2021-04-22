Сенат США увеличил военную помощь Украине

США будут помогать Украине. Фото: Украинская правда

Комитет Сената США по вопросам международных отношений утвердил законопроект с поправками, направленный усиление поддержки Украины на фоне российской агрессии.

Документ предусматривает увеличение военной помощи до 300 млн долларов, написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Благодарю комитет по международным отношениям за единогласное согласование законопроекта о партнерстве в сфере безопасности Украины, направленного на увеличение военной помощи до 300 млн долларов, включая летальное оружие. США – наш верный друг и союзник", – написал глава МИД.

В нем также предусмотрено предоставление Украине ежегодно до 2026-го по 4 млн долларов на подготовку украинских офицеров в рамках военного образования и подготовки.

Проект закона S.814 "Акт о партнерстве с Украиной в сфере безопасности-2021" теперь будет направлен на общее голосование в Сенат с позитивными рекомендациями.

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Правительства США и Украины "решительно настроены к реализации евроатлантических стремлений Украины и дальнейших совместных действий в поддержку ее народа".