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суббота, 12 февраля 2022 18:27

Сенат США рассмотрит законопроект об ответственности Беларуси за агрессию против Украины

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Сенат США рассмотрит законопроект об ответственности Беларуси за агрессию против Украины
Законопроект будет касаться любых стран, которые помогут РФ во вторжении в Украину. Фото: Reuters

Для того чтобы Беларусь не помогала России во вторжении в Украину, в сенате США внесли новый законопроект.

Тогда Россия не сможет использовать территории Беларуси для вторжения, говорится на сайте американского сенатора Джеймса Лэнкфорда, который и внес законопроект.

Законопроект предусматривает введение санкций против Беларуси или любой другой страны, поддерживающей "длительную неспровоцированную агрессию России против суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Беларусь впускает в свою страну тысячи российских военнослужащих, чтобы выровнять границу с Украиной. США должны дать понять, что в любую страну, которая поддержит попытки России вторгнуться в Украину, будут применены жесткие экономические и дипломатические санкции", — сказал Лэнкфорд.

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В частности, действиями, за которые могут быть наложены санкции, называют: совместное с Россией вторжение в Украину, предоставление материальной, тактической или иной поддержки российскому вторжению; размещение на своей территории войск РФ, участвующих в нападении; сотрудничество с российской разведкой при вторжении; а также приобретение или продажа летального оружия, используемого при вторжении в Украину.

"Легче остановить войну, которая никогда не начиналась, чем закончить войну в процессе. Это сильная позиция, которую Америка может занять, чтобы противостоять России и Беларуси, поскольку они продолжают угрожать независимости Украины", — сказал Лэнкфорд.

В Беларуси началась активная фаза военных учений "Союзная решительность-2022" с участием армии России.

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Дата
12
февраля

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